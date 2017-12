Pequim – O Banco Central da China, conhecido como PBoC, informou hoje que injetou 188 bilhões de iuanes (US$ 28,4 bilhões) no sistema bancário do país por meio de uma linha de crédito de médio prazo.

Os recursos vencem em um ano e foram repassados a uma taxa de juros de 3,2%, as mesmas condições de operações anteriores.