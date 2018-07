China: guerra comercial dos EUA “matou” a confiança na economia mundial

Pequim – A guerra comercial conduzida pelos Estados Unidos se tornou a maior “assassina da confiança” para a economia global, alertou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta quarta-feira, dizendo que o mundo inteiro reagirão se os EUA continuarem agindo de forma “intencional”.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, disse a repórteres que os Estados Unidos estão fabricando todos os tipos de justificativas para suas ações comerciais, incluindo a da segurança nacional.

Neste mês, os EUA e a China impuseram tarifas sobre 34 milhões de dólares em importações um do outro, em uma disputa crescente que tem afetado o mercado financeiro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor outras tarifas a menos que Pequim concorde em mudar suas práticas de propriedade intelectual e os planos de subsídios industriais de alta tecnologia.

Trump também atingiu as importações de metais da Europa com tarifas e ameaçou restringir as importações de carros europeus com um imposto de 20 por cento.

“A guerra comercial dos EUA não é apenas com a China, mas com o resto do mundo. Ao considerar o resto do mundo como adversários, os EUA arrastaram toda a economia global para um lugar de perigo”, disse Hua.

“Se os EUA continuarem agindo de forma intencional, os países ao redor do mundo apenas endurecerão sua determinação de revidar”, disse Hua.