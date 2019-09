China fez bom gesto ao isentar produtos dos EUA de tarifas, diz Trump

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 11, que a China fez um bom gesto ao isentar alguns medicamentos e outros produtos anticâncer dos EUA de suas tarifas, antes de uma reunião planejada com o objetivo de amenizar uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Autoridades de segundo escalão dos dois países devem se reunir em Washington em meados de setembro, mas nenhuma data exata foi divulgada.

A China anunciou na quarta-feira seu primeiro lote de isenções tarifárias para 16 tipos de produtos norte-americanos. As isenções se aplicarão a produtos incluindo alguns medicamentos e lubrificantes anticâncer, bem como a soro de leite e farinha de peixe, informou o Ministério das Finanças em comunicado.