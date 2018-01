China estabelece regras mais rigorosas para produção de aço

Xangai – A China estabeleceu regras mais rigorosas sobre a construção de novas capacidades de produção de aço para substituir instalações obsoletas, informou na segunda-feira o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação.

O movimento enfatiza a determinação da China de proibir o crescimento em seu grande setor siderúrgico e fez com que os preços do aço saíssem do terreno negativo para o positivo, com investidores acreditando que a capacidade de aço da China vai continuar caindo este ano.

Maior produtor de aço do mundo, o país asiático permitirá neste ano que uma tonelada de nova capacidade seja construída para um mínimo de 1,25 tonelada de capacidade antiga fechada em regiões ambientalmente sensíveis, informou o ministério em comunicado.

A declaração, há muito aguardada pelos agentes do mercado, apresentou detalhes mais claros sobre o fechamento da capacidade instalada para construção de novas plantas, com base no tamanho do alto forno, conversores e outras instalações a serem desligadas.

O padrão estrito sobre a troca de capacidade produtiva aliviou preocupações do mercado de que a China não afrouxará suas restrições na construção de novos projetos, disse um gerente de uma empresa comercial em Hangzhou, recusando ser identificado porque não está autorizado a falar com a mídia.

As novas regras são um sinal que a China continuará a aprofundar seus esforços para impulsionar a reforma do lado da oferta e reduzir o excesso de capacidade no setor.

A China pretende reduzir a capacidade de aço em 100 milhões de toneladas, para 150 milhões de toneladas, no período de 2016-2020, disse o Conselho de Estado do país no início de 2016, como parte de um plano quinquenal.