China espera resultados positivos das negociações com os EUA no G20

Pequim – A China espera “resultados positivos” na resolução de uma disputa comercial com os Estados Unidos na cúpula do G20 na Argentina, afirmou o Ministério do Comércio nesta quinta-feira, antes de um encontro entre os líderes chinês e norte-americano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, devem realizar negociações comerciais durante a cúpula do G20, em Buenos Aires, no sábado.

“Espero que os Estados Unidos e a China possam se aproximar um do outro e trabalhem duro para alcançar resultados positivos na reunião”, disse o porta-voz do ministério chinês, Gao Feng, sem dar detalhes.

Os Estados Unidos impuseram tarifas adicionais entre 10 e 25 por cento sobre 250 bilhões de dólares em produtos chineses como punição pelo que chamam de práticas comerciais desleais da China, com as tarifas de 10 por cento chegando a 25 por cento no ano que vem.