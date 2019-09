A China enviará o vice-premiê Liu He, seu principal negociador, para liderar a próxima rodada de conversas comerciais com os Estados Unidos, afirmou o vice-ministro do Comércio Wang Shouwen.

Segundo Wang, Liu He viajará a Washington após o feriado chinês que termina em 7 de outubro.

Neste domingo, 29, o vice-ministro reiterou a posição chinesa de que os dois lados devem encontrar uma solução para a disputa comercial com base no respeito e benefício mútuos.

Fonte: Associated Press.