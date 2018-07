China entra na OMC contra ameaça dos EUA de tarifas sobre US$ 200 bi

Pequim – O Ministério do Comércio da China informou nesta segunda-feira que entrou com uma reclamação na Organização Mundial de Comércio (OMC), por causa da ameaça dos Estados Unidos de impor tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos do país asiático.

Na semana passada, a Casa Branca informou que iria avaliar a possibilidade de impor tarifas de 10% sobre mais US$ 200 bilhões em produtos chineses, que incluem itens como roteadores, móveis e bolsas. A China reagiu duramente ao anúncio do governo do presidente americano, Donald Trump, acusando os EUA de tomar medidas sem base na legislação internacional.

Nesta segunda-feira, a China informou anteriormente que cresceu 6,7% no segundo trimestre, na comparação anual, como esperado pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. No primeiro trimestre, o crescimento havia sido de 6,8%. Analistas preveem que pode haver maior desaceleração econômica, caso cresçam os efeitos da guerra comercial com os EUA.