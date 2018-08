China e União Europeia se unem para apoiar comércio multilateral

Representantes da China e a União Europeia (UE) definiram hoje (3), em Pequim (China), que vão reunir forças para promover o multilateralismo e apoiar o livre comércio.

O pacto ocorre no momento em que os Estados Unidos determinaram novas regras para o comércio com os chineses.

O acordo desta sexta-feira reuniu o conselheiro de Estado chinês e ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, e a alta representante da União Europeia para Assuntos Estrangeiros e Conselho de Segurança, Federica Mogherini.

As negociações ocorreram em encontro paralelo durante a reunião de ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Pequim.

Wang disse que os líderes da China e da UE mantiveram conversas bem-sucedidas em Pequim e que os dois lados chegaram a um consenso sobre a salvaguarda do sistema multilateral de comércio, baseado em regras, e a resistência ao protecionismo comercial e ao unilateralismo.

De acordo com a Xinhua, agência pública de notícias da China, Mogherini disse que a UE e a China são parceiros de longa data.

Segundo ela, a UE trata a China como um dos principais parceiros e não adotará políticas contra os chineses.

Ainda, segundo Mogherini, a UE está ao lado da China na promoção do multilateralismo e no apoio ao livre comércio, disse ela, acrescentando que a União Europeia está disposta a melhorar ainda mais a comunicação estratégica e a cooperação com a China.