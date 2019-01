China é parte da solução e não dos problemas do Brasil, diz jornal estatal

São Paulo – O jornal China Daily, comandado pelo Partido Comunista do país asiático, afirmou em editorial publicado nesta quarta-feira (2) que Pequim faz parte das soluções, e não dos problemas do Brasil.

Com uma imprensa altamente controlada, os editoriais de jornais chineses são vistos por analistas do Ocidente como uma forma de se saber a opinião de agentes do governo.

O texto, disponível na versão em inglês do site da publicação, comenta o discurso de posse de Jair Bolsonaro. Ainda que o presidente não tenha mencionado a China na sua fala, o jornal compara o tom de terça-feira com o usado pelo presidente na campanha.

Ao comentar a frase “a China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil”, repetida por Bolsonaro na campanha, o editorial do China Daily endurece as críticas ao presidente.

“Se isso foi um equívoco total na época ou apenas um ardil para ganhar votos ao estimular o nacionalismo, tem sido encorajador que Bolsonaro tenha se impedido de fazer tais observações extremas, e ele parece ter chegado a um acordo com o fato de que o bom desenvolvimento das relações China-Brasil beneficia ambos os países”, diz o texto.

“A China nunca foi a fonte de problemas que o Brasil enfrenta hoje, mas está pronta para ajudar a fornecer soluções para esses problemas”, emenda, ressaltando que a relação entre os dois países é baseada em um ganha-ganha.