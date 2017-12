China é pais com maior risco de crise financeira, diz Deutsche

São Paulo – A China é a grande economia do mundo onde é maior o risco de uma crise financeira, com quase o dobro da probabilidade do segundo colocado.

O alerta parte de uma nota do Deutsche Bank assinada por Michael Spencer, economista-chefe para região da Ásia-Pacífico.

A probabilidade atual de crise na China ficou em 13%, seguido por Canadá (8.6%), Arábia Saudita (7,7%), Turquia e Chile (7.4%), Hong Kong (7%) e Australia (6.9%). O Brasil tem 1,7%.

Ainda assim, o risco chinês não chega nem perto dos 50% de risco verificados, por exemplo, em países como Espanha e Irlanda em 2010, quando a crise da dívida soberana europeia estava estourando.

O modelo também indica, ainda que de forma menos contundente, a gestação da crise financeira asiática dos anos 90 em países como Tailândia, que mostrava risco de 30% na época.

Histórico

Não é de hoje que os riscos chineses estão no radar. Em maio, a agência de classificação de risco Moody’s rebaixou a nota de crédito da China pela primeira vez em quase 30 anos.

Em setembro, foi a vez da Standard & Poor’s fazer o mesmo, rebaixando a nota em um degrau, citando o aumento dos riscos econômicos e financeiros.

A dívida total não-financeira do país explodiu de 160% do PIB em 2008 para 260% do PIB atualmente, em grande parte fruto de estímulos governamentais para não deixar o crescimento minguar.

O FMI já alertou várias vezes que este processo saiu do controle. Da última vez, já em dezembro, o órgão notou que “a crescente complexidade do sistema semeou riscos de estabilidade financeira”.

O diagnóstico é que uma política fiscal e monetária expansionista e o desenvolvimento de um sistema bancário paralelo menos regulado vêm incentivando apostas cada vez mais arriscadas de investidores.

Mas há particularidades que dificultam comparações. A China tem repetidos superávits em conta corrente há mais de 20 anos e sua dívida é basicamente doméstica, com o governo controlando quase todo o sistema financeiro e a maior parte dos devedores.

“O padrão típico de crises em mercados emergentes, de fluxos de entradas subitamente se revertendo e pondo fim ao boom econômico, simplesmente não se encaixa com o que vem acontecendo na China”, diz o Deutsche.

Além disso, os dados mais recentes sugerem que o risco na China está recuando, na medida em que o crescimento do crédito desacelerou para essencialmente o mesmo ritmo do PIB nominal, estabilizando a relação crédito/PIB.

“Se este ambiente macro continuar por mais um ano, a probabilidade de crise vai cair rapidamente de acordo com a nossa análise”, diz o banco, apontando para a importância de manter os superávits como colhão de segurança mesmo que isso cause conflitos políticos com os Estados Unidos.