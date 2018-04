China e EUA realizarão conversas comerciais, diz secretário do Tesouro

Washington – Autoridades norte-americanas e chinesas realizarão negociações comerciais na China na próxima quinta e sexta-feira, disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, à Fox Business Network em entrevista divulgada nesta segunda-feira, acrescentando que está otimista sobre a reunião.

Mnuchin afirmou que autoridades norte-americanas planejam levantar as questões dos desequilíbrios comerciais, direitos de propriedade intelectual e tecnologia conjunta forçada e joint ventures com as autoridades chinesas.

Ele também explicou que o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não tomou uma decisão sobre se vai isentar qualquer país das tarifas sobre aço e alumínio.

“O presidente ainda não tomou uma decisão”, disse Mnuchin.