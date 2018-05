China e EUA fortalecem comunicação para evitar “guerra comercial”

Pequim – A China e os Estados Unidos concordaram em estabelecer um “mecanismo de trabalho para fortalecer sua comunicação” sobre suas disputas comerciais, a fim de evitar uma “guerra comercial” entre as potências, informou nesta sexta-feira a agência oficial “Xinhua”.

Os dois países decidiram estabelecer este sistema no segundo dia de negociações entre a delegação americana que desembarcou na última quarta-feira em Pequim, chefiada pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e as autoridades chinesas, lideradas pelo vice-primeiro-ministro, Liu He.

O objetivo dos EUA era transferir para a China uma série de reclamações comerciais, entre as quais destacam seu objetivo de equilibrar a balança de pagamentos ou solicitar uma maior proteção aos direitos de propriedade intelectual.