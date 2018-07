China diz que vai tarifar EUA para reduzir impactos de guerra comercial

Pequim – O Ministério do Comércio da China disse nesta segunda-feira que usará fundos coletados a partir de tarifas cobradas sobre as importações dos Estados Unidos para ajudar a aliviar o impacto das ações comerciais dos EUA sobre as empresas chinesas e seus funcionários.

O Ministério do Comércio também afirmou, em comunicado, que incentivará as empresas a aumentar as importações de produtos como soja.

China e EUA aplicaram na sexta-feira tarifas de importação mútuas, no que está se tornando uma longa batalha comercial.