China diz que crescimento do consumo deve desacelerar ainda mais em 2019

Pequim — O crescimento do consumo na China “muito provavelmente” deve desacelerar ainda mais este ano com o esfriamento da economia, disse o Ministério do Comércio nesta terça-feira, destacando os riscos crescentes que a segunda maior economia mundial vem enfrentando na guerra comercial com os Estados Unidos.

As autoridades chinesas já anunciaram uma série de medidas de apoio para moderar os efeitos da disputa comercial sobre as empresas e investimentos, além de contarem com o grande número de consumidores do país para amortecer uma desaceleração econômica mais ampla.

“As contradições e os riscos acumulados de médio a longo prazos através do desenvolvimento econômico vão se tornar mais proeminentes em 2019”, disse Wang Bin, autoridade do Ministério do Comércio, a repórteres. “A pressão do mercado consumidor aumentará e o crescimento do consumo deverá desacelerar ainda mais.”

Wang disse que a suavidade nas vendas no varejo no ano passado, que registrou um crescimento médio de 9 por cento, ritmo mais lento em 15 anos, ocorreu devido à fraqueza “periódica” nas vendas de carros e gastos relacionados à habitação, embora outras categorias continuem apresentando crescimento “relativamente normal”.

As vendas no maior mercado de automóveis do mundo diminuíram pela primeira vez desde a década de 1990.

O crescimento das vendas no varejo durante o recém-encerrado feriado do Ano Novo Lunar caiu para o menor ritmo desde 2011, já que os consumidores continuam a ser cautelosos conforme a economia desacelera.

No entanto, Wang fez um alerta sobre os excessivamente pessimistas sobre o setor de varejo, dizendo que as medidas de apoio monetário do governo devem amortecer a desaceleração.