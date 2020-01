China diz que crescimento do 1° tri pode ficar abaixo de 5% com vírus

São Paulo — O crescimento econômico da China pode cair para 5% ou menos no primeiro trimestre, à medida que o coronavírus atinge mais setores, possivelmente levando as autoridades a adotarem mais medidas de estímulo, disse um economista do governo chinês em comentários publicados nesta quarta-feira.

O surto pode reduzir o crescimento do PIB no primeiro trimestre em cerca de 1 ponto percentual, disse Zhang Ming, economista da Academia Chinesa de Ciências – um dos principais institutos de pesquisa do governo – em um relatório publicado na revista Caijing.

As previsões de Zhang são baseadas no pressuposto de que o surto atingirá seu pico em meados de fevereiro e terminará no final de março.