China diz estar monitorando as políticas dos EUA sobre investimentos

Pequim – O Ministério do Comércio da China informou nesta quinta-feira que vai monitorar cuidadosamente as políticas dos Estados Unidos sobre investimentos, ressaltando que o país se opõe a usar a segurança nacional como base para restringir os investimentos estrangeiros.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que vai usar um processo de revisão de segurança aprimorado para impedir aquisições chinesas de tecnologia norte-americana, em vez de impor restrições específicas.

O Departamento do Tesouro dos EUA recomendou que Trump usasse o Comitê sobre Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS, na sigla em inglês), cuja autoridade seria reforçada por uma nova legislação no Congresso, para controlar os acordos de investimento. A legislação amplia o escopo das transações analisadas por painel para tratar das preocupações de segurança, disse Trump.

“A China acompanhará de perto o processo legislativo e avaliará seu impacto potencial sobre as empresas chinesas”, disse o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, Gao Feng, a repórteres em Pequim.

“A China não concorda com o aperto (pelos EUA) das condições de investimento estrangeiro usando a segurança nacional como motivo”, disse ele.

As restrições de investimento propostas fazem parte dos esforços da administração Trump para pressionar Pequim a fazer grandes mudanças nas políticas de comércio, transferência de tecnologia e subsídios industriais após reclamações dos EUA de que a China adquiriu injustamente propriedade intelectual norte-americana por meio de requisitos de joint venture, licenciamento injusto e aquisições estratégicas de empresas de tecnologia dos EUA.