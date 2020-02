China deve manter compromissos comerciais apesar de coronavírus, dizem EUA

Washington — O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse nesta quinta-feira esperar que a China mantenha seu compromisso de aumentar as compras de produtos e serviços norte-americanos em ao menos 200 bilhões de dólares ao longo dos próximos dois anos, apesar do surto de coronavírus que afetou a economia chinesa.

A China se comprometeu a comprar os produtos dos EUA como parte da Fase 1 do acordo comercial com os EUA, embora uma reportagem da mídia chinesa tenha dito que Pequim está considerando invocar a cláusula do acordo relacionada a desastres e imprevistos, que permite atrasos na implementação.

Mas Mnuchin disse esperar que o acordo comercial continue sendo implementado conforme o planejado.

“Com base nas atuais informações, não espero que exista qualquer questão para eles cumprirem seus compromissos”, disse Mnuchin em entrevista à Fox Business Network.

Mnuchin também minimizou as preocupações de que o surto possa afetar as cadeias de suprimentos globais, dizendo que o governo Trump não havia visto grandes problemas.

“Neste momento, não vimos grandes problemas em relação às cadeias de suprimentos, mas, novamente, isso é algo que estamos monitorando com muito cuidado”, disse Mnuchin.