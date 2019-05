China desmente recuo nas promessas comerciais aos EUA

A China negou nesta quinta-feira (9) ter recuado nas promessas ao governo dos Estados Unidos sobre as negociações comerciais entre os dois países, antes da entrada em vigor, prevista para sexta-feira, de novas tarifas punitivas aos produtos chineses.

“A China manteve suas promessas e isto nunca mudou”, afirmou à imprensa o porta-voz do ministério chinês do Comércio, Gao Feng, depois que várias autoridades americanas acusaram Pequim nos últimos dias de ter recuado em seus compromissos.

No domingo passado o presidente americano Donald Trump anunciou um aumento de 10 a 25% das tarifas de importação a 200 bilhões de dólares de produtos chineses.

Um dia depois, o principal negociador de seu governo, Robert Lighthizer, citou uma “erosão dos compromissos da China” em relação às negociações da semana passada em Pequim.

A China tenta “recuar em alguns termos que haviam sido negociados claramente”, lamentou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

O porta-voz chinês respondeu e defendeu a atitude de Pequim.

“Há mais de um ano nossa sinceridade e boa vontade para promover as negociações são manifestas”, disse.

Apesar da entrada em vigor prevista para sexta-feira de novas tarifas de importação americanas, as negociações serão retomadas nesta quinta-feira em Washington na presença do vice-primeiro-ministro chinês Liu He.