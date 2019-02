China cresceu 7,5% no segundo trimestre, diz governo

Pequim – A economia da China pode ter crescido cerca de 7,5 por cento no segundo trimestre, e quase 8 por cento no primeiro semestre, e vai se recuperar no segundo semestre devido a recentes medidas de estímulo, disse um economista de um órgão ligado ao governo nesta quinta-feira.

A taxa de crescimento oficial do segundo trimestre será divulgada na sexta-feira, mas o número antecipado pelo órgão do governo é compatível às previsões da pesquisa Reuters junto a operadores do mercado, que tinham uma expectativa de crescimento de 7,6 por cento no período de 12 meses encerrado em junho — a menor cifra desde o primeiro trimestre de 2009.

“A economia deve se estabilizar e até se recuperar modestamente no segundo semestre, à medida que tais medidas políticas mostrarem resultados”, disse em entrevista coletiva o economista Yu Bin, diretor do departamento de pesquisa macroeconômica do Centro de Pesquisas do Desenvolvimento.

“O crescimento no primeiro semestre foi perto de 8 por cento”, afirmou.

No primeiro trimestre, a China cresceu 8,1 por cento. Yu previu que o PIB fechará este ano com uma alta em torno de 8 por cento, acima dos 7,5 por cento estabelecidos como meta do governo.

Após passar três décadas crescendo a uma média anual de 10 por cento, a segunda maior economia do mundo entrou numa fase de expansão mais modesta, mas ainda conseguirá se manter em 7 a 8 por cento nos próximos dez anos, segundo Yu.

Na semana passada, o Banco Central chinês cortou os juros inesperadamente pela segunda vez em um mês, para estimular o crescimento. O segundo corte gerou temores de que a economia estaria se desacelerando mais agudamente do que se previa.

Desde novembro de 2011, o governo de Pequim também reduziu em três ocasiões o volume de reservas exigido dos bancos, em 50 pontos-bases a cada vez, o que liberou o equivalente a 190 bilhões de dólares para empréstimos.

Dados divulgados na segunda-feira mostraram que a inflação para o consumidor caiu a 2,2 por cento em junho, dando mais margem para a adoção de políticas de estímulo sem que isso gere pressões sobre os preços.

“A queda da inflação ao consumidor cria espaço para atenuar a política monetária”, disse Yu. “Mas se o crescimento da China se acelerar no terceiro trimestre e a economia mundial apresentar uma recuperação modesta, a margem para novos cortes nos depósitos compulsórios bancários e nas taxas de juros irá se estreitar significativamente.”

Num momento de redução de demanda pelas exportações chinesas nos EUA e Europa, Yu disse que o governo precisa estimular investimentos na infraestrutura para garantir a continuidade do crescimento. Nesta semana, o primeiro-ministro Wen Jiabao já havia falado da necessidade de ampliar os investimentos.

Yu disse que as exportações chinesas devem crescer cerca de 10 por cento neste ano, e que a recuperação na economia chinesa deve levar a uma constante valorização do iuane.