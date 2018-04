China busca na OMC resolução de disputas com EUA

Xangai – O Ministério do Comércio da China informou nesta quinta-feira que iniciou procedimento de resolução de disputas na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre tarifas dos Estados Unidos sobre importações de aço e alumínio.

A medida segue a disputa entre os dois países sobre livre comércio, que passou de investigação norte-americana sobre práticas de propriedade intelectual da China para imposição de tarifas sobre importações

Em março, os EUA impuseram sobretaxas de 25 e 10 por cento sobre as importações de aço e alumínio, respectivamente, mas concederam isenções temporárias para o Brasil e a União Europeia.

O Ministério do Comércio chinês disse que as medidas dos EUA contra o aço e o alumínio não visam manter a segurança nacional, são protecionismo comercial.

O ministério disse em um comunicado publicado em seu site que a ação dos EUA foi uma “grave violação do princípio de não discriminação do sistema multilateral de comércio” e violou seus compromissos de redução de tarifas sob a OMC.

Após os EUA não conseguirem negociar uma compensação, a China teve que iniciar o processo de solução de controvérsias para defender seus direitos e interesses, disse o ministério.

O escritório do Representante de Comércio dos EUA disse anteriormente que as tarifas foram colocadas em prática por razões de segurança nacional e as objeções eram “infundadas”.

As regras da OMC incluem uma isenção para medidas relacionadas à segurança nacional.