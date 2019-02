China atinge meta para reduzir capacidade de produção de aço

Pequim – A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, principal agência de planejamento econômico da China, afirmou nesta sexta-feira que o setor de aço do país já havia atingido até o fim de outubro sua meta neste ano para reduzir o excesso de capacidade de produção.

O setor de carvão deve concluir a meta de redução de capacidade antes do prazo, disse Li Pumin, secretário-geral da comissão.

O governo central pediu que as companhias chinesas do setor cortem em 45 milhões de toneladas a capacidade de produção de aço bruto e em 250 milhões de toneladas a capacidade de produzir carvão até o fim do ano.

O governo de Pequim tem enfrentado produtores, especialmente do setor privado, que relutam em reduzir a capacidade diante de preços com tendência de alta.