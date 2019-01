China aplicará políticas para fortalecer consumo interno, diz autoridade

Singapura/Xangai – A China planeja adotar políticas para estimular o gasto interno em itens como automóveis e eletrodomésticos este ano, afirmou autoridade da agência de planejamento estatal chinesa à televisão CCTV na terça-feira.

Ning Jizhe, vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, disse em entrevista à CCTV que as políticas farão parte de esforços mais amplos para fortalecer o consumo interno na China, a segunda maior economia do mundo.

Também serão adotadas políticas nas áreas de locação de residências e de serviços, bem como cuidado de idosos e crianças, com planos para reduzir as barreiras de investimento em outros setores como cultura e esportes.

Jizhe também disse que a agência planeja avançar com uma segunda série de importantes projetos com investimento estrangeiro no primeiro trimestre de 2019, incluindo novos empreendimentos de energia, de acordo com transcrição da entrevista publicada pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

O investimento em cada um desses projetos pode ser de bilhões de dólares, disse, acrescentando que a primeira série lançada no quarto trimestre de 2018 foi composta por sete projetos, incluindo uma fábrica da montadora norte-americana Tesla em Xangai, e o acordo entre a gigante química alemã BASF com a Sinopec para construir uma unidade na China.