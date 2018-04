China anuncia que acionou OMC contra tarifas dos EUA

Pequim – A China informou que entrou nesta quarta-feira com um “pedido de consultas” na Organização Mundial de Comércio (OMC), em resposta ao anúncio de tarifas dos Estados Unidos contra produtos chineses.

O Ministério do Comércio de Pequim confirmou a medida tomada na entidade sediada em Genebra, que dispara o mecanismo de resolução de disputas da OMC que iniciará consultas entre as duas nações.

A China afirmou que a requisição centra-se na lista americana de produtos chineses que estão sujeitos a tarifas adicionais, no âmbito das regras da Seção 301 dos EUA, que trata da transferência forçada de tecnologia do país para a China. Fonte: Associated Press.