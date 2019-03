China anuncia nova rodada de negociações comerciais com os EUA

Pequim — A próxima rodada de negociações comerciais para encerrar a guerra comercial entre China e Estados Unidos acontecerá em Pequim, nos próximos dias 28 e 29, de acordo com anúncio feito nesta quinta-feira pelo Ministério do Comércio chinês.

O porta-voz da pasta, Gao Feng, confirmou hoje, em entrevista coletiva, que o vice-primeiro-ministro chinês Liu He vai liderar a delegação do gigante asiático durante as negociações.

Posteriormente, Liu viajará para Washington onde acontecerá a próxima rodada de conversas, que será realizada no início do mês de abril, acrescentou o porta-voz.

Por sua vez, a delegação americana será liderada por Robert Lighthizer, representante de Comércio dos Estados Unidos, que foi acompanhado em outras ocasiões pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

As negociações para resolver a disputa comercial entre os dois países continuam após a prorrogação do prazo original de 90 dias – que terminou no dia 1º deste mês – estabelecido na trégua assinada em 1º de dezembro de 2018 pelos presidentes dos EUA e China, Donald Trump e Xi Jinping, respectivamente.