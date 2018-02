China amplia importações de petróleo, minério e cobre em janeiro

São Paulo – As importações de petróleo, de minério de ferro e de cobre da China subiram na comparação anual de janeiro, segundo dados preliminares divulgados hoje pela Administração Geral de Alfândega do país.

No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto registraram avanço anual de 19%, a 40,64 milhões de toneladas, enquanto as importações de minério de ferro aumentaram 9,1%, a 100,34 milhões de toneladas, e as de cobre tiveram acréscimo de 17%, a 443 mil toneladas.

Os dados também mostraram que a China exportou 398 mil toneladas de petróleo bruto em janeiro, 17% menos que no mesmo mês do ano passado.