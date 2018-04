China alerta para retaliação proporcional a medidas comerciais de Trump

Pequim – A China lutará contra as medidas de comércio dos Estados Unidos de maneira proporcional, segundo o embaixador chinês nos Estados Unidos, Cui Tiankai, que falou em entrevista à imprensa estatal.

“Nós certamente adotaremos medidas na mesma proporção e na mesma escala, com igual intensidade”, caso os EUA anunciem tarifas no âmbito de uma investigação sobre roubo de propriedade intelectual.

Ao mesmo tempo, o diplomata enfatizou os esforços chineses para proteger os direitos de propriedade intelectual. Cui ainda pediu mais cooperação internacional nesta área.

Nesta semana, a Casa Branca pode anunciar punições tarifárias de cerca de US$ 60 bilhões contra produtos chineses, por causa do suposto roubo de propriedade intelectual.

Anteriormente, os EUA anunciaram tarifas à importação de aço e alumínio, o que levou a China a adotar medidas retaliatórias, com tarifas a 128 produtos americanos, com valor estimado em US$ 3 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.