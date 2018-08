China adota medidas antidumping a borrachas de EUA, UE e Singapura

Pequim – A China anunciou nesta sexta-feira a imposição de medidas antidumping (contra a venda abaixo do preço de custo) à borracha sintética importada de Estados Unidos, União Europeia e Singapura, que a partir do dia 20 de agosto terá uma tarifa de 23,1% a 75,5% durante os próximos cinco anos.

O Ministério de Comércio do país deu por concluída uma investigação iniciada em 19 de abril e decidiu continuar com as medidas antidumping.

“Existe dumping na borracha sintética, a indústria doméstica sofreu um prejuízo substancial e há uma relação causal entre o dumping e esse prejuízo. Foi decidido que a partir de 20 de agosto de 2018 serão aplicadas medidas antidumping contra esses produtos”, explicou o ministério em comunicado.

O governo chinês realizou uma primeira investigação entre 30 de agosto de 2017 e abril deste ano e concluiu que as empresas americanas, europeias e singapurianas vendedoras de borracha sintética na China estipulam preços que são de 26% a 66,5% inferiores aos preços de custo, o que se conhece como dumping.

Por isso, em relação aos prejuízos que esta prática provocou no setor doméstico, o ministério decidiu em abril aplicar de forma provisória uma tarifa a este produto que variaria em função do grau de dumping feito por cada empresa.