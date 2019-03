China abre caminho para FMI investir em seus mercados de capitais

Pequim – O regulador de valores mobiliários da China aprovou o Fundo Monetário Internacional (FMI) como “investidor institucional estrangeiro qualificado em yuans”, o que permitirá ao Fundo investir nos mercados de capitais do país, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (7).

A cota estipulada ao FMI, no entanto, não foi especificada.

No fim de fevereiro, a China já havia autorizado mais de 200 investidores institucionais estrangeiros a entrar em seus mercados de ações e bônus por meio do sistema para investidores qualificados. No total, esses investidores têm permissão para aplicar até 660,47 bilhões de yuans (US$ 98,46 bilhões) nos mercados chineses. Fonte: Dow Jones Newswires.