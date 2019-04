CEO do Bradesco reitera expectativa positiva para crédito no país

Campos do Jordão — O presidente-executivo do Bradesco, Octavio de Lazari, reiterou nesta sexta-feira, 5, expectativa positiva para o panorama de crédito no país, reforçando que o foco do banco está voltado principalmente para micro e pequenas empresas.

“O panorama de crédito vem bem. No primeiro trimestre, nós não temos os números fechados ainda, mas o Bradesco vem vindo bem. Eu acho que (o crescimento) ficará acima de dois dígitos, é a nossa expectativa”, afirmou.

“Com a reforma (da Previdência), o país entrando em crescimento e o PIB andando, a expectativa é que o crédito ande ainda mais”, acrescentou o executivo, em paralelo a evento em Campos do Jordão. “Então a expectativa é boa”, reforçou.

Lazari ressaltou que o foco do Bradesco tem se concentrado principalmente para micro e pequenas empresas a fim de que essas companhias possam gerar os empregos necessários para o país.

No final de janeiro, o Bradesco estimou que a sua carteira de crédito em 2019 vai crescer entre 9 e 13 por cento, depois de uma expansão de 7,8 por cento em 2018.