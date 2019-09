CCJ do Senado aprova relatório da reforma da Previdência

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou na tarde desta quarta-feira, 4, o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) ao texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência. A PEC foi aprovada em votação nominal por 18 votos a 7.

Agora os senadores vão examinar os destaque de votação em separado, que tratam de pedidos de retirada de partes do texto do relator.

Um dos requerimentos é do líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), para reverter as mudanças feitas na pensão por morte. O governo avalia, no entanto, que não será possível retornar à proposta aprovada na Câmara.

Depois das emendas, a proposta vai ao Plenário da Casa Legislativa e precisa receber o apoio de ao menos 49 dos 81 senadores, em dois turnos de votação.

O parecer aprovado nesta quarta pelos senadores prevê uma economia de R$ 870 bilhões em 10 anos, representando uma redução se comprado à proposta que passou pela Câmara dos Deputados, que mantinha R$ 933,5 bilhões de economia no mesmo período.

PEC Paralela

Nesta quarta, os parlamentares também fecharam um acordo para acelerar a tramitação da chamada PEC Paralela, que vai conter as alterações à reforma da Previdência.

O acordo permitirá que as duas propostas já sejam direcionadas ao plenário. A PEC paralela deve sair da CCJ com relatoria da comissão, uma manobra para não precisar seguir o trâmite completo de uma proposta de mudança à Constituição. No plenário, a relator pode ser novamente o senador Tasso.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Senado)