CCJ aprova audiências sobre Previdência e Guedes fala na terça-feira (26)

Brasília – A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira requerimento para a realização de audiências públicas sobre a reforma da Previdência e, pelo cronograma, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falará ao colegiado na próxima terça-feira.

O presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), disse que a liderança do governo na Câmara confirmou o comparecimento de Guedes para a terça às 14h.

No mesmo dia, prefeitos e governadores também poderão ir à comissão para debater o tema.

Na quinta-feira da próxima semana, o debate sobre a reforma deverá ser feito com seis constitucionalistas. Dois nomes serão indicados pelas lideranças da base do governo, outros dois por lideranças da oposição, e os últimos dois por deputados ditos independentes.

A CCJ é a primeira etapa na tramitação da reforma da Previdência, a principal proposta do governo Jair Bolsonaro para ajustar as contas públicas no país.

(Reportagem de Ricardo Brito)