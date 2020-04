Casa Civil garante que Bolsonaro vai sancionar hoje auxílio de R$ 600

O presidente Jair Bolsonaro sancionará ainda nesta quarta-feira, 1º de abril, o auxílio de 600 reais a trabalhadores informais, garantiu o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto. Ele disse ainda que a medida provisória que lançará o programa de proteção ao emprego formal também será editada nesta quarta, com vigência imediata.

“Mais tarde haverá coletiva do Ministério da Economia para detalhar as medidas”, disse Braga Netto. Segundo ele, a entrevista ocorrerá após a apresentação técnica do Ministério da Saúde sobre os números do novo coronavírus no país.

Segundo Braga Netto, o auxílio aos informais deve custar 98 bilhões de reais nos três meses de duração. O benefício poderá chegar a 1.200 reais no caso de mulheres chefes de família.

O programa para o emprego formal, por sua vez, é calculado em 51,2 bilhões de reais. O governo vai pagar uma parte do seguro-desemprego a trabalhadores para que empresas possam reduzir jornada e salários ou até suspender contratos.

Na quinta, segundo Braga Netto, serão editadas duas medidas provisórias, uma para abrir a linha de crédito de 40 bilhões de reais para que empresas consigam pagar a folha de salários (dos quais 34 bilhões virão do Tesouro Nacional), e outra para garantir repasse de 16 bilhões em quatro meses a estados e municípios, para compensar perdas de arrecadação.