Após vídeo de Bolsonaro, Agricultura diz que não há desabastecimento

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira, 01, que o país não registra desabastecimento nem de produção nem de distribuição de alimentos. “Felizmente, mesmo dentro desse clima de anormalidade, o abastecimento está razoavelmente tranquilo”, disse a chefe da pasta.

A fala da ministra adotou um tom tranquilizador sobre a oferta de alimentos, no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação, que posteriormente foi apagada, com um vídeo de autoria desconhecida no qual um homem reclama de desabastecimento em Belo Horizonte.

A veracidade da informação foi questionada por diversos veículos de comunicação. Uma reportagem da rádio CBN foi à Ceasa de Belo Horizonte logo cedo e mostrou o entreposto lotado de produtores e produtos.

Segundo a reportagem, o vídeo distribuído pelo presidente teria sido feito por uma pessoa que trabalha na Ceasa num sábado à tarde, quando o entreposto fica normalmente vazio em qualquer época do ano.

A ministra sinalizou, ainda, que o governo tem procurado alternativas para facilitar o escoamento da produção de leite do país. Como este setor é extremamente pulverizado, acaba sendo prejudicado por causa das dificuldades logísticas, decorrentes das paralisações causadas pela pandemia do coronavírus.

“Temos preocupação com o pessoal do leite. Temos mais de um milhão de pequenos produtores. Os produtores estão muito ansiosos”, disse Cristina.

Auxílio R$ 600

O ministro da Casa Civil, Braga Netto confirmou que Bolsonaro vai sancionar ainda hoje o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais, intermitentes inativos e microempreendedores individuais.

A medida foi aprovada pelo Senado na segunda-feira, 30. Desde então, o governo vem sendo cobrado para dar mais agilidade na aprovação das medidas de suporte aos mais vulneráveis em meio ao isolamento social que fechou o comércio não essencial e reduziu drasticamente a circulação de pessoas nas ruas.

Até agora, o Brasil tem 6.836 casos confirmados do novo coronavírus e ao menos 240 mortes, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde.

Ainda não há informações oficiais sobre a operacionalização da distribuição do auxílio, mas o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, já antecipou que Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Correios, Caixa e agências lotéricas farão os pagamentos. O sistema para os saques está em desenvolvimento.

Para quem se encaixar nas regras (leia mais aqui), o repasse base será de 600 reais. No caso de mulheres provedoras de família, a cota será dobrada e chegará a 1.200 reais.