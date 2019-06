Capitalização pode ser discutida depois da aprovação da reforma, diz Joice

Brasília – A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-PR), afirmou nesta quarta-feira, 19, que o debate em torno da criação do regime de capitalização não está “sepultado” e pode ser retomado mesmo após a possível aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso. Ela também afirmou que o governo atuará para reincluir os Estados e municípios na proposta.

Os dois pontos foram retirados da reforma no relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) na semana passada, por não contarem com apoio robusto dos parlamentares. “Se não conseguirmos voltar com a capitalização no plenário, podemos debatê-la depois, debate não está sepultado”, disse.

Joice discursou na segunda sessão de debates da comissão especial da reforma da Previdência e elogiou o parecer de Moreira ao dizer que ele teve “coragem” de enfrentar pontos defendidos por grupos de interesses diversos. “Queremos reconstruir o país pela base e a base é a Previdência, que vai destravar a economia. A reforma tem que ser aprovada, se não, é só discurso”, afirmou.

Joice disse ainda que a reforma apresentada pelo governo Bolsonaro e discutida pelos deputados irá gerar o dobro de economia do que a reforma que havia sido proposta pelo ex-presidente Michel Temer.