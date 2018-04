Capacidade instalada da indústria recua para 78% em fevereiro

Idiana Tomazelli, do Estadão Conteúdo

Por Idiana Tomazelli, do Estadão Conteúdo

Brasília – A indústria brasileira gerou empregos e registrou aumento real em seu faturamento no mês de fevereiro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 2, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Apesar disso, a utilização da capacidade instalada recuou de 78,1% em janeiro para 78,0% no mês seguinte, de acordo com os dados já ajustados. Para a CNI, a recuperação do setor segue “em ritmo lento”.

“Os dados do mercado de trabalho industrial mostram que o emprego segue em trajetória de recuperação, ainda que a melhora em fevereiro tenha sido modesta”, diz a entidade em nota.

Segundo a CNI, o faturamento real subiu 0,5% em fevereiro ante janeiro, já descontados os efeitos sazonais. O crescimento reverte os dados negativos observados nos dois meses anteriores. Na comparação com fevereiro de 2017, a alta foi de 6,5%.

Já o emprego industrial exibiu expansão de 0,1% na passagem de janeiro para fevereiro, também na série dessazonalizada. Mas dados de meses anteriores foram revisados para melhor, incluindo janeiro (-0,5% para 0,1%) e dezembro de 2017 (0,5% para 0,6%).

Com isso, o emprego registra sequência de cinco meses sem resultados negativos, acumulando alta de 1,3% no período.

Na comparação com fevereiro de 2017, o emprego industrial ampliou 0,5%. “Essa melhora, ainda que lenta, do emprego industrial é muito importante. É sinal de que a confiança do empresário está se traduzindo em aumento da produção e das contratações, apontando para a retomada dos investimentos”, afirma o economista da CNI Marcelo Azevedo.

As horas trabalhadas, por sua vez, caíram 0,5% em fevereiro ante janeiro, descontados os efeitos sazonais. O resultado interrompe uma sequência de três meses de aumento. Já na comparação com fevereiro de 2017, as horas trabalhadas subiram 1,0%.

Segundo a pesquisa da CNI, a massa salarial real aumentou 1,2% em fevereiro ante janeiro, a segunda alta consecutiva. Em relação ao observado em fevereiro de 2017, o aumento foi de 3,4%.

Bimestre

O desempenho da indústria foi positivo em todos os quesitos no primeiro bimestre do ano em relação a igual período de 2017. O faturamento real avançou 7,3%, enquanto as horas trabalhadas aumentaram 1,3%. O emprego industrial subiu 0,4% nesse mesmo intervalo, e a massa salarial real ampliou 1,9%.