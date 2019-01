Canadá se compromete a acelerar acordo de livre-comércio com Mercosul

Toronto – O Canadá se comprometeu nesta terça-feira, 23, a acelerar as negociações para a assinatura de um acordo de livre-comércio com o Mercosul durante uma reunião em Ottawa que teve a presença do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes.

“Nos comprometemos a acelerar as negociações para um acordo de livre-comércio ambicioso e global entre o Canadá e os países do Mercosul”, disse a chanceler canadense, Chrystia Freeland, em comunicado após o encontro com Nunes.

Na nota, Freeland afirmou que os dois debateram “temas bilaterais, regionais e globais”, entre eles “a necessidade de reforçar e revigorar a ordem internacional baseada em normas para fortalecer as instituições multilaterais”.

Freeland e Aloysio discutiram também “a crise na Venezuela, em particular o impacto regional da recente migração em massa”, ainda segundo o comunicado.