Canadá ressalta “progresso significativo” em renegociação do Nafta

Vancouver – O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que houve “progresso significativo” nas negociações de uma reformulação no Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), e comentou que a equipe de negociações está indo a Washington no meio da semana para dar continuidade às conversas. Ministros dos EUA, do Canadá e do México se reúnem em 7 de maio.

Trudeau afirmou que continua “confiante” de que o Canadá não enfrentará tarifas dos EUA sobre o aço e o alumínio. Uma isenção está prevista para terça-feira e, para o Canadá, ela está condicionada à renegociação bem-sucedida do Nafta. Trudeau disse que, com base nas conversas que teve com o presidente americano, Donald Trump, os EUA entendem que a imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio candenses prejudicaria o crescimento do emprego em solo americano.