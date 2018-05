Canadá rechaça que EUA imponha tarifas sobre carros importados

O Canadá rechaçou, nesta quinta-feira (24), as tarifas que os Estados Unidos consideram aplicar por razões de segurança nacional aos veículos importados.

“É inconcebível que o Canadá possa ser uma ameaça à segurança dos Estados Unidos”, disse à AFP Adam Austen, porta-voz da ministra de Relações Exteriores, Chrystia Freeland.

“O Canadá e os Estados Unidos têm a maior parceria econômica e de segurança do mundo”, insistiu Austen.

A própria Freeland classificou como “absurda” a ideia americana e indicou que a maioria dos carros montados no Canadá saem de filiais de empresas americanas e são feitos com peças originárias do país.

O governo de Trump quer investigar se os carros importados ameaçam a segurança nacional e, neste caso, aplicar tarifas de até 25% a eles, segundo o jornal The Wall Street Journal.

A suposta ameaça à segurança nacional foi invocada por Washington para impor, há alguns meses, tarifas ao aço e ao alumínio que entram em seu país.