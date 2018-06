Canadá mira uísque e papel higiênico em guerra tarifária com EUA

De papel higiênico a lanchas, o Canadá está revidando o ataque de Donald Trump em seu feriado nacional.

No feriado pelos 151 anos do Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau aplicará tarifas a cerca de 16,6 bilhões de dólares canadenses (US$ 12,6 bilhões) em produtos importados dos EUA em resposta às tarifas americanas ao aço e ao alumínio do Canadá, que entraram em vigor há um mês.

As tarifas provavelmente não afetarão o crescimento do Canadá, nem aumentarão a inflação global, mas se somam à crescente tensão entre dois dos maiores parceiros comerciais do mundo.

As negociações para um novo Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) estagnaram e Trump ameaçou impor tarifas adicionais aos automóveis. O Canadá, por sua vez, prepara novas tarifas já para a próxima semana para importações de aço que não sejam dos EUA para evitar dumping.

“É lamentável que tenhamos que participar desse tipo de guerra comercial retaliatória, mas o sr. Trump nos força a fazer isso”, disse o advogado especializado em comércio Lawrence Herman, de Toronto, em entrevista por telefone. “O Canadá não tem outra escolha a não ser responder segundo as regras do comércio internacional.”

Trudeau liderará as celebrações do Dia do Canadá visitando alguns campos de batalha comerciais no domingo: uma cidade do sul de Ontário perto da fronteira com os EUA antes famosa pelo ketchup Heinz e uma usina siderúrgica em Saskatchewan. Em ambos os casos, ele se reunirá com os trabalhadores.

As tarifas propostas pelo primeiro-ministro aos produtos americanos abrangem um grande leque de produtos, como aço, alumínio, uísque, mostarda, papel higiênico, máquinas de lavar, lanchas — e até xarope de bordo (o maple syrup). As taxas serão de 25 por cento para o aço e de 10 por cento para todo o resto.

Inicialmente, o governo havia identificado possíveis tarifas de 19,4 bilhões de dólares canadenses em produtos, mas reduziu a lista após consultas. A lista final de tarifas foi revelada nesta sexta-feira, tendo sido eliminados itens como barris de cerveja e mostarda, juntamente com 2 bilhões de dólares canadenses em apoio às indústrias domésticas de aço e alumínio.

As tarifas são esmagadoramente populares no Canadá, segundo a maioria das pesquisas, mas trazem certa inquietação porque os preços de centenas de produtos podem aumentar.

Scott Brundle, chefe de vendas da Town & Country Marine em Lakefield, Ontário, disse que as tarifas aplicadas aos barcos assustarão os compradores.

“Isso afetará bastante os nossos negócios”, disse Brundle, acrescentando que o nível do estoque é menor do que o que ele gostaria e que está reduzindo os pedidos e trabalhando com os fornecedores para encontrar formas de viabilizar vendas. Entre as fabricantes norte-americanas que vendem no Canadá estão a Larson Boats, de Minnesota, e a Brunswick, de Lake Forest, Illinois.

Mesmo assim, o impacto econômico da última guerra de tarifas é mínimo em comparação com algumas outras questões comerciais iminentes entre o Canadá e os EUA: possíveis tarifas para automóveis e ameaças de cancelamento do Nafta. Trump e Trudeau entraram em confronto recentemente e o presidente americano alertou que o Canadá pagará por isso.