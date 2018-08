Canadá diz que só assinará um novo Nafta se for bom para o país

Toronto – O Governo do Canadá disse nesta segunda-feira que só assinará um novo acordo comercial com os EUA e o México se “for bom” para o Canadá, depois que o presidente americano, Donald Trump, anunciou um pacto com as autoridades mexicanas.

“Só assinaremos um novo Nafta que seja bom para o Canadá e bom para a classe média”, afirmou um porta-voz da ministra das Relações Exteriores canadense, Chrystia Freeland, em comunicado.

Trump anunciou hoje um acordo com o México para renegociar o Nafta, em vigor desde 1994, ao qual espera que o Canadá se some “em breve”.

O porta-voz de Freeland acrescentou que para renovar o Nafta, a assinatura de seu país é necessária, e ressaltou que “o avanço” entre o México e os EUA é uma condição necessária para qualquer acordo global.

“Estamos em contato regular com nossos parceiros negociadores e seguiremos trabalhando para um Nafta modernizado”, destacou o porta-voz.

Durante o anúncio na Casa Branca, Trump apontou hoje que está verificando se o Canadá “pode ser parte deste pacto”.

“Pode ser um acordo separado ou podem se somar”, acrescentou Trump, ao antecipar que as negociações com Ottawa começarão “em breve” para a eventual integração.