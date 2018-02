Canadá busca acordo de livre comércio com Mercosul

Ottawa – O governo do Canadá planeja iniciar conversas de livre comércio com o Mercosul, disse uma autoridade nesta sexta-feira, em um momento em que o futuro do Nafta enfrenta crescentes incertezas.

O Canadá envia cerca de 75 por cento de suas exportações de bens para os Estados Unidos e está buscando novos mercados para reduzir a dependência de seu vizinho do sul.

O ministro do Comércio do Canadá, François-Philippe Champagne, deve desembarcar no Paraguai em 9 de março para iniciar conversas com o Mercosul, que também inclui a Argentina, o Brasil e o Uruguai.

“As estrelas estão em espécie de alinhamento agora. Seja para partes automotivas, químicos, madeira, frutos do mar, isto é realmente um mercado muito atrativo”, disse o porta-voz de Champagne, Joseph Pickerill.

O comércio bilateral geral do Canadá com o Mercosul é de somente 6,38 bilhões de dólares ao ano, disse. Comércio com a Aliança do Pacífico, que inclui México, Colômbia, Peru e Chile – todos possuem acordos de livre comércio com o Canadá – é de cerca de 38,2 bilhões de dólares ao ano.

Isto é ofuscado pelo acordo comercial bilateral entre Canadá e EUA, que de acordo com a Statistics Canada representou cerca de 622 bilhões de dólares no ano passado.

“Isto (iniciar conversas com o Mercosul) faz muito sentido e agora nós temos países muito, muito dispostos a trabalharem conosco”, disse Pickerill, acrescentando que o Canadá está interessando em livre comércio tanto de bens quanto de serviços. Conversas exploratórias aconteceram no ano passado.