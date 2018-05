Canadá adota represálias contra EUA no valor de US$ 5,1 bilhões

Toronto – O governo do Canadá imporá tarifas contra produtos americanos no valor de US$ 5,1 bilhões em represália à decisão dos Estados Unidos de restringir as importações de aço e alumínio canadenses.

As medidas foram anunciadas nesta quinta-feira pelo primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e pela ministra de Relações Exteriores canadense, Chrystia Freeland, em entrevista coletiva em Ottawa.

Trudeau afirmou que as medidas adotadas pelos Estados Unidos “são totalmente inaceitáveis” e que é “inconcebível” que o Canadá possa ser considerado uma ameaça à segurança do seu vizinho com o qual são parceiros na “Norad, na Otan e no mundo todo”.