Campanha oficial pró-Nova Previdência vai consumir R$ 37 mi; veja peças

Brasília – O governo Bolsonaro lançou nesta segunda-feira (20) uma nova campanha publicitária de apoio à reforma da Previdência.

O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, dos ministros Paulo Guedes (Economia), Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Carlos Alberto Santos Cruz (secretaria de Governo), além do secretário especial de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten.

Apesar de ter sido chamado de Bolsonaro de “o pai da criança”, Guedes foi o único que não discursou.

O slogan do material é “Nova Previdência. Pode perguntar” e as peças apresentam pessoas comuns com dúvidas sobre o que muda caso o projeto seja aprovado pelo Legislativo.

O objetivo declarado é aproximar o tema da população e tirar dúvidas “com objetividade e transparência”. Ao fim das respostas, aparece a mensagem “essa é a verdade”.

Wajngarten também destacou esta parte como um esforço de “conter a enxurrada de fake news” sobre a proposta.

Os comerciais também usam as frases “nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil”, que já vinham aparecendo nos materiais oficiais desde que o projeto foi apresentado.

A campanha foi produzida pela agência Artplan e consumirá R$ 37 milhões, incluindo a veiculação através de televisão, rádio, mídia exterior em terminais aeroportuários, metroviários e rodoviários, painéis em comunidades urbanas, assim como revistas e internet (redes sociais e de vídeos, buscadores, distribuidores de conteúdos e de streaming de áudio).

No meio digital, será feito um estudo de segmentação para tratar os conteúdos de forma mais densa para os públicos de interesse.

Modelo

Se aprovada em seu formato original, a reforma deve garantir uma economia de R$ 1,1 trilhão para a União ao longo da próxima década.

Bolsonaro disse no evento esperar que o texto seja aprovado com o mínimo de emendas possível e agradeceu aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP),.

Mais cedo, durante viagem ao Rio de Janeiro, o presidente havia dito que se a Câmara e o Senado possuem uma proposta melhor da Previdência deveriam colocar em votação.

Nos últimos dias, em meio a tensões crescentes na interlocução com o Executivo, parlamentares sugeriram que poderia ser apresentado um novo texto na Comissão que trata do tema.

O relator Samuel Moreira (PSDB-SP), que deve apresentar seu parecer até 15 de junho, diz que trabalha com base no texto do governo.

Histórico

O governo do ex-presidente Michel Temer também fez campanhas publicitárias a favor da reforma da Previdência.

Um levantamento do UOL mostrou que foram R$ 103 milhões desembolsados com campanhas sobre o tema em 2017 e mais R$ 79 milhões em 2018.

Os slogans eram “Reforma da Previdência. Contra os privilégios, a favor da igualdade” e “Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã”.

