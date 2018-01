Camex reduz taxa de importação de anidro e de chapas de alumínio

Luci Ribeiro, do Estadão Conteúdo

Brasília – A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reduziu para 2%, por um período de 12 meses, a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre três ex-tarifários: anidro para fabricação de detergentes em pó por secagem em torre spray e por dry mix; chapas e tiras, folheadas ou chapeadas em uma ou em ambas as faces, obtidas por laminação de chapas de diferentes ligas de alumínio; e folhas e tiras, folheadas ou chapeadas em uma ou em ambas as faces, obtidas por laminação de folhas de diferentes ligas de alumínio.

A decisão da Camex consta de resolução divulgada na edição desta quarta-feira, dia 31, do Diário Oficial da União (DOU). Sem a redução, as alíquotas originais cobradas sobre os produtos são de 10%, 12% e 12%, respectivamente.