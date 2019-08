Câmara mantém aval para trabalho no domingo com folga a cada 4 semanas

O plenário da Câmara manteve no texto da Medida Provisória da Liberdade Econômica (881) a autorização de trabalhos aos domingos e feriados. O PSOL tentou alterar o texto com um destaque que foi rejeitado por 233 votos, contra 99 para aceitar.

O PCdoB queria retirar do texto da MP regra de repouso de um domingo a cada 4 semanas, e o destaque foi derrubado por 244 votos.

Os deputados também votaram contra a tentativa do PDT de retirar do texto a autorização de trabalho aos domingos e feriados, uma das principais modificações reivindicadas pelos partidos de oposição nesta matéria. Foram 291 votos contra o pedido do partido.

Ainda na mesma questão, os parlamentares rejeitaram também uma emenda proposta pelo PT que sugeria a compensação do trabalho realizado no domingo ou pagamento em dobro para quem tirar folga em outro dia da semana. Foram 274 votos contra e 153 a favor.

Falência

O PT ainda teve um outro destaque rejeitado por 282 votos contra 102. O pedido do partido tratava de falências e retirava o artigo que impedia a desconsideração do grupo econômico por “mera existência”, sendo necessário que seja caracterizado desvio de finalidade e confusão patrimonial entre as empresas do grupo.

Registro de ponto

Por 304 votos contra e 124 a favor, o terceiro destaque do PT também não foi aprovado na Câmara. O partido tentou retirar do texto a possibilidade de registro de registro de ponto por exceção, ou seja, o trabalhador só teria que bater o ponto quando entrasse ou saísse fora de seu horário regular.

O texto-base da MP foi aprovado por volta de 23h de ontem, depois de muitas negociações ao longo do dia, por 345 a favor e 76 contra. A medida perde a validade no dia 27 de agosto.

Depois de encontrar resistência entre parlamentares, principalmente por causa de alterações nas regras trabalhistas, o governo e o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), relator da MP, enxugaram o texto para levá-lo a votação.

Os destaques votados nesta quarta são emendas que contêm alterações apresentadas pelos partidos ao texto principal.