Câmara dos EUA deve votar reforma tributária na terça

Washington – A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é controlada pelos republicanos, deve votar uma ampla reforma tributária no início da tarde de terça-feira, disseram assessores, em linha com o objetivo do presidente Donald Trump de revisar o sistema tributário do país.

A votação, segundo versão final aprovada pelos republicanos da Câmara e do Senado na semana passada, deve ocorrer por volta das 16:30 (horário de Brasília), segundo os assessores.

Tanto a Câmara como o Senado devem aprovar a medida antes que a Trump possa transformá-la em lei.

Espera-se que o Senado vote o projeto já na terça-feira, mas deve completar 10 horas de debate antes de atuar. Não estava claro quando o debate começaria.