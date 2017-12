Washington – A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, controlada pelos republicanos, aprovou uma abrangente legislação tributária nesta terça-feira, enviando a versão final da lei ao Senado, onde há previsão de congressistas votarem o projeto nesta noite.

A primeira revisão do sistema tributário dos EUA em mais de 30 anos pode ser sancionada em lei pelo presidente Donald Trump já na quarta-feira, se ambas as Casas do Congresso aprovarem o texto.