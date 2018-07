Câmara dos Deputados conclui aprovação de cessão onerosa do pré-sal

A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira (04) a aprovação do projeto de lei sobre a cessão onerosa do pré-sal, que permite à Petrobras ceder a outras empresas 70% de uma parte do pré-sal da Bacia de Campos cedido à estatal em 2010.

O texto-base da medida havia sido aprovado no plenário da Casa no dia 20 de junho, mas faltavam analisar os destaques ao projeto.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quer votar ainda nesta quarta projeto que autoriza a venda de seis distribuidoras da Eletrobras.