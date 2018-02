Câmara deve votar privatização da Eletrobras até abril, diz Maia

Brasília – A Câmara dos Deputados deve concluir até abril a votação de um projeto de lei enviado pelo Palácio do Planalto com uma modelagem para a privatização da Eletrobras, disse nesta quinta-feira o presidente da Casa, Rodrigo Maia, que defendeu a proposta do governo para a elétrica.

“Vamos começar agora em fevereiro, não sei, abril por aí, vamos tentar”, disse Maia a jornalistas, ao ser questionado sobre sua previsão para a Câmara votar a privatização.

Para Maia, todos ganham com a privatização, tanto a empresa, pelo aumento de eficiência, como seus funcionários e a sociedade como um todo.