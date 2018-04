Caixa retoma operações de crédito com Estados e municípios

A Caixa Econômica Federal voltará a fazer operações de crédito com Estados e municípios, após avaliação jurídica do governo concluir pela legalidade de tais operações e o Banco Central modificar regras de requerimento de capital, informou o banco nesta quinta-feira.

Suspensas em janeiro, as operações de crédito têm garantia das receitas dos fundos de participação de estados (FPE) e dos municípios (FPM) e teve sua legalidade atestada após análise conjunta da Controladoria Geral da União (CGU) e da Advocacia Geral da União (AGU), informou a Caixa.

A retomada das operações foi determinada pelo conselho de administração do banco público, que levou em conta uma circular do BC de fevereiro que trouxe novas regras sobre o capital exigido para novas operações com garantias dos fundos.